Оружие для Украины не попадает в чужие руки, - Госдеп США

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого оружия", - заявил Миллер.

Он добавил, что у США есть механизмы подотчетности по поставкам Украине американского оружия и других видов военной помощи.

"Мы ввели строгие механизмы контроля, это касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", - подчеркнул Миллер.

Помощь Украине от США

Ранее президент США Джо Байденпопросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. долларов для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.

При этом Белый дом и Госдеп США выразили уверенность в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе.

Отметим, что Америка с самого начала вторжения активно помогает Украине как в военных, так и в гуманитарных вопросах. Однако еще в ноябре прошлого года республиканцы из Конгресса требовали усиления надзора за предоставленной помощью.

А 23 сентября США назначили генерального инспектора министерства обороны Роберта Сторча надзирателем за выделенные Украине средства.

Он будет сотрудничать с Государственным департаментом США и надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы контролировать около 113 млрд долларов помощи, которые Штаты направили Украине с начала полномасштабного вторжения российских террористов.

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