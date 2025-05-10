"Зброя в стилі ІКЕА": Британія надсилає Україні муляжі техніки для обману РФ

Британія допомагає Україні обдурити війська РФ. Для цього британські військові змушують росіян думати, що вони відправили в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих роздрукованих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.

"Ми не надали величезної кількості зброї, тому все, що ми можемо зробити, щоб збільшити її кількість на лінії фронту, є вигідним для нас", - пояснила Лоурі Сімнер, командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил.

Сімнер пояснила, що росіяни, оснащені супутниковими знімками та безпілотниками, а отже тепер можуть краще розрізняти надувну техніку, що використовувалися під час Другої світової війни, та справжню.

Яку хитрість придумала Британія

В результаті, оперативна група Kindred, команда Міністерства оборони, якій доручено реагувати на запити України щодо нового обладнання, співпрацювала з галузевими фахівцями, щоб розробити нові методи обману.

Наразі експерти роблять цифрові фотографії обладнання, яке Британія надсилає в Україну, і друкують їх на матеріалі, який потім відправляють до Києва, щоб українські війська могли зібрати його за лічені години.

Пізніше приманки розгортаються на лінії фронту, щоб збити з пантелику ворожі системи.

Морський піхотинець Королівства полковник Оллі Тодд, який є військовим керівником із закупівель для оперативної групи Kindred, сказав, що команда з 20 осіб працювала над іншими приманками, зокрема для танків Challenger 2 та броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, яких бракує.

"Вони виглядають так само, як справжні. Ними можна досить легко обдурити", - сказав він, додавши, що МО пройшло довгий шлях від часів надувних танків.

За його словами, якщо Британія надає Україні п'ять машин, то разом з ними Міністерство оборони, ймовірно, надішле до 30 муляжів, які, як правило, виглядають як справжні з невеликої відстані у 25 метрів. Він додав, що макети є "фундаментальними" на полі бою.