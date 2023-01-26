ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія "здулась". Генштаб показав фото гумових танків окупантів

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 січня 2023 19:15
Російська армія "здулась". Генштаб показав фото гумових танків окупантів Фото: Генштаб показав фото гумових танків окупантів (рос. ЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

"Вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - заявили в Генштабі.

Вони також наголосили, що в той час, коли українські партнери погоджують поставки танків до Києва, окупаційна армія інакше нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі на 26 січня російські військові відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Усі 24 дрони, запущені РФ, були збиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Війська РФ
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла