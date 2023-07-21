Намагаються створити хибні цілі. Росіяни малюють літаки на аеродромах

Росіяни нанесли на місцях стоянки літаків малюнки, що нагадують винищувачі виробництва компанії “Сухой”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.

Супутникові знімки були зроблені 26-го червня та 16-го липня і демонструють хід робіт.

Russian forces painted newly constructed areas of Yeysk air base to resemble military aircraft.



These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1 — Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2023

У червні росіяни нанесли силуети білою фарбою, а у липні доповнили блакитним кольором, який додав зображенням об’єму.

Відомо, що на аеродромі в Єйську базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, Су-35/30, Су-27 та МиГ-29.

Росіяни, найімовірніше, намагаються створити хибні цілі, які буде важко розпізнати на супутникових знімках з поганою роздільною здатністю. Однак щоб такий трюк спрацював, супутник має робити знімок під прямим кутом.

На знімках з супутників, що мають хорошу роздільну здатність, подібний малюнок швидко можна розпізнати за відсутністю деталей і тіней під будь-яким кутом зйомки.

До того ж подібні малюнки не будуть працювати у випадку використання супутником радіолокаційної розвідки, а саме такий спосіб використовують Сили оборони України.

Муляжі від російської армії

Намальовані літаки - це не перший муляж від РФ. Ми вже повідомляли, що росіяни використовували надувні танки, щоб показати "велич" своєї армії.

Однак, як раніше повідомлялось, гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

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