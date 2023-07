Намагаються створити хибні цілі. Росіяни малюють літаки на аеродромах

Супутникові знімки були зроблені 26-го червня та 16-го липня і демонструють хід робіт.

Russian forces painted newly constructed areas of Yeysk air base to resemble military aircraft.



These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1