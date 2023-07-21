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Намагаються створити хибні цілі. Росіяни малюють літаки на аеродромах

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Росія, П'ятниця 21 липня 2023 23:04
Намагаються створити хибні цілі. Росіяни малюють літаки на аеродромах Фото: росіяни малюють літаки на аеродромах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни нанесли на місцях стоянки літаків малюнки, що нагадують винищувачі виробництва компанії “Сухой”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.

Супутникові знімки були зроблені 26-го червня та 16-го липня і демонструють хід робіт.

У червні росіяни нанесли силуети білою фарбою, а у липні доповнили блакитним кольором, який додав зображенням об’єму.

Відомо, що на аеродромі в Єйську базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, Су-35/30, Су-27 та МиГ-29.

Росіяни, найімовірніше, намагаються створити хибні цілі, які буде важко розпізнати на супутникових знімках з поганою роздільною здатністю. Однак щоб такий трюк спрацював, супутник має робити знімок під прямим кутом.

На знімках з супутників, що мають хорошу роздільну здатність, подібний малюнок швидко можна розпізнати за відсутністю деталей і тіней під будь-яким кутом зйомки.

До того ж подібні малюнки не будуть працювати у випадку використання супутником радіолокаційної розвідки, а саме такий спосіб використовують Сили оборони України.

Муляжі від російської армії

Намальовані літаки - це не перший муляж від РФ. Ми вже повідомляли, що росіяни використовували надувні танки, щоб показати "велич" своєї армії.

Однак, як раніше повідомлялось, гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

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