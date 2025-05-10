"Оружие в стиле ИКЕА": Британия присылает Украине муляжи техники для обмана РФ

Британия помогает Украине обмануть войска РФ. Для этого британские военные заставляют россиян думать, что они отправили в Украину больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия тратила свою технику на уничтожение дешевых распечатанных макетов вооружений, а не настоящих комплектов.

"Мы не предоставили огромного количества оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на линии фронта, является выгодным для нас", - пояснила Лоури Симнер, командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил.

Симнер объяснила, что россияне, оснащенные спутниковыми снимками и беспилотниками, а значит теперь могут лучше различать надувную технику, которые использовались во время Второй мировой войны, и настоящую.

Какую хитрость придумала Британия

В результате, оперативная группа Kindred, команда Министерства обороны, которой поручено реагировать на запросы Украины относительно нового оборудования, сотрудничала с отраслевыми специалистами, чтобы разработать новые методы обмана.

Сейчас эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Британия отправляет в Украину, и печатают их на материале, который затем отправляют в Киев, чтобы украинские войска могли собрать его за считанные часы.

Позже приманки разворачиваются на линии фронта, чтобы сбить с толку вражеские системы.

Морской пехотинец Королевства полковник Олли Тодд, который является военным руководителем по закупкам для оперативной группы Kindred, сказал, что команда из 20 человек работала над другими приманками, в частности для танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90, которых не хватает.

"Они выглядят так же, как настоящие. Ими можно достаточно легко обмануть", - сказал он, добавив, что МО прошло долгий путь со времен надувных танков.

По его словам, если Британия предоставляет Украине пять машин, то вместе с ними Министерство обороны, вероятно, пришлет до 30 муляжей, которые, как правило, выглядят как настоящие с небольшого расстояния в 25 метров. Он добавил, что макеты являются "фундаментальными" на поле боя.