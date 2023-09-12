Сотні одиниць нібито знищеної росіянами техніки ЗСУ виявилися муляжами, - CNN

Ідея полягає в тому, що з неба приманки мають виглядати гідними атаки, не витрачаючи при цьому надто багато коштів. Це означало необхідність знайти баланс у виборі матеріалів, доповнюючи дешеву фанеру, яка не дає потрібної теплової сигнатури, щоб обдурити російські радари та дрони з тепловим наведенням, достатньою кількістю металу, щоб їх можна було обдурити.

"Війна обходиться дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші", - сказав анонімний представник української компанії, яка виробляє муляжі.

Зокрема 155-мм гаубиця М777 коштує кілька мільйонів доларів. Муляж обходиться менш ніж у 1000 доларів і не включає нічого більш незвичайного, ніж старі каналізаційні труби. Але - і в цьому вся суть - знищення за допомогою безпілотника коштує російським силам стільки ж, скільки справжнє знищення.

"Після кожного влучення військові здають нам трофейні уламки, - пояснює представник компанії. - Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма".

За його словами, спочатку принади були досить грубими. Коли почалася війна, співробітники компанії кинулися виготовляти копії для відправки на передову, щоб Україна виглядала краще озброєною, ніж вона була насправді. Але в міру того, як війна затягнулася, а зброя, що прибуває в країну, ставала все більш досконалою, те саме відбувалося і з муляжами.

На даний момент багато сотень муляжів було знищено. Справжнє випробування зараз – міра успіху кожної приманки - це те, як довго вони залишаються у полі зору. Якщо один із дизайнів зберігається надто довго, дизайнери повертаються до креслярської дошки. В результаті каталог підробленої зброї компанії стає вражаюче довгим та різноманітним.

Російські втрати

Нагадаємо, за даними центру Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни в 2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки. При цьому танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

Докладніше про те, скільки у Росії техніки, читайте у матеріалі РБК-Україна "Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни".