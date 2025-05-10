"Зброя в стилі ІКЕА": Британія надсилає Україні муляжі техніки для обману РФ

Британія знайшла хитрий спосіб зупинити російську агресію без великої кількості техніки. На п'ять справжніх танків додається ще 30 фальшивих, щоб змусити Росію витратити ресурси на "порожні" цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Британія допомагає Україні обдурити війська РФ. Для цього британські військові змушують росіян думати, що вони відправили в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих роздрукованих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.

"Ми не надали величезної кількості зброї, тому все, що ми можемо зробити, щоб збільшити її кількість на лінії фронту, є вигідним для нас", - пояснила Лоурі Сімнер, командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил.

Сімнер пояснила, що росіяни, оснащені супутниковими знімками та безпілотниками, а отже тепер можуть краще розрізняти надувну техніку, що використовувалися під час Другої світової війни, та справжню.

Яку хитрість придумала Британія

В результаті, оперативна група Kindred, команда Міністерства оборони, якій доручено реагувати на запити України щодо нового обладнання, співпрацювала з галузевими фахівцями, щоб розробити нові методи обману.

Наразі експерти роблять цифрові фотографії обладнання, яке Британія надсилає в Україну, і друкують їх на матеріалі, який потім відправляють до Києва, щоб українські війська могли зібрати його за лічені години.

Пізніше приманки розгортаються на лінії фронту, щоб збити з пантелику ворожі системи.

Морський піхотинець Королівства полковник Оллі Тодд, який є військовим керівником із закупівель для оперативної групи Kindred, сказав, що команда з 20 осіб працювала над іншими приманками, зокрема для танків Challenger 2 та броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, яких бракує.

"Вони виглядають так само, як справжні. Ними можна досить легко обдурити", - сказав він, додавши, що МО пройшло довгий шлях від часів надувних танків.

За його словами, якщо Британія надає Україні п'ять машин, то разом з ними Міністерство оборони, ймовірно, надішле до 30 муляжів, які, як правило, виглядають як справжні з невеликої відстані у 25 метрів. Він додав, що макети є "фундаментальними" на полі бою.