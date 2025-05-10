"Оружие в стиле ИКЕА": Британия присылает Украине муляжи техники для обмана РФ

Британия нашла хитрый способ остановить российскую агрессию без большого количества техники. На пять настоящих танков добавляется еще 30 фальшивых, чтобы заставить Россию потратить ресурсы на "пустые" цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Британия помогает Украине обмануть войска РФ. Для этого британские военные заставляют россиян думать, что они отправили в Украину больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия тратила свою технику на уничтожение дешевых распечатанных макетов вооружений, а не настоящих комплектов.

"Мы не предоставили огромного количества оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на линии фронта, является выгодным для нас", - пояснила Лоури Симнер, командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил.

Симнер объяснила, что россияне, оснащенные спутниковыми снимками и беспилотниками, а значит теперь могут лучше различать надувную технику, которые использовались во время Второй мировой войны, и настоящую.

Какую хитрость придумала Британия

В результате, оперативная группа Kindred, команда Министерства обороны, которой поручено реагировать на запросы Украины относительно нового оборудования, сотрудничала с отраслевыми специалистами, чтобы разработать новые методы обмана.

Сейчас эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Британия отправляет в Украину, и печатают их на материале, который затем отправляют в Киев, чтобы украинские войска могли собрать его за считанные часы.

Позже приманки разворачиваются на линии фронта, чтобы сбить с толку вражеские системы.

Морской пехотинец Королевства полковник Олли Тодд, который является военным руководителем по закупкам для оперативной группы Kindred, сказал, что команда из 20 человек работала над другими приманками, в частности для танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90, которых не хватает.

"Они выглядят так же, как настоящие. Ими можно достаточно легко обмануть", - сказал он, добавив, что МО прошло долгий путь со времен надувных танков.

По его словам, если Британия предоставляет Украине пять машин, то вместе с ними Министерство обороны, вероятно, пришлет до 30 муляжей, которые, как правило, выглядят как настоящие с небольшого расстояния в 25 метров. Он добавил, что макеты являются "фундаментальными" на поле боя.