Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Початок об 11:00.

РБК-Україна розповідає, як можна долучитися, хто цього року читає текст та як надіслати свій варіант на перевірку.

Водночас кожен може організувати власний майданчик, запросивши друзів чи колег. Традиційно до участі приєднуються й військові - навіть поблизу лінії фронту.

Щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, культурні установи, освітні центри та різні компанії - тож варто стежити за оновленнями у своєму місті.

Писати можна вдома, на роботі, у кав’ярні чи книгарні тощо.

Авторкою тексту цьогоріч стала Євгенія Кузнєцова - письменниця, перекладачка, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі" та нонфікшну "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст називатиметься "Треба жити!".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови, - це щорічна подія, яка об’єднує всіх навколо української мови.

Нагадаємо, що минулого року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей із більш як 30 країн світу. Авторкою тексту була відома письменниця Оксана Забужко.

