Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Початок об 11:00.
РБК-Україна розповідає, як можна долучитися, хто цього року читає текст та як надіслати свій варіант на перевірку.
Хто читатиме диктант
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови, - це щорічна подія, яка об’єднує всіх навколо української мови.
Авторкою тексту цьогоріч стала Євгенія Кузнєцова - письменниця, перекладачка, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі" та нонфікшну "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст називатиметься "Треба жити!".
Читатиме диктант Наталія Сумська - акторка театру і кіно, народна артистка України.
Де слухати:
- Українське Радіо та Радіо Культура;
- "Суспільне Культура" (телебачення);
- YouTube-канал Українського Радіо, Facebook "Суспільного";
- застосунки suspilne.radio та "Дія".
Де писати:
Писати можна вдома, на роботі, у кав’ярні чи книгарні тощо.
Щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, культурні установи, освітні центри та різні компанії - тож варто стежити за оновленнями у своєму місті.
Водночас кожен може організувати власний майданчик, запросивши друзів чи колег. Традиційно до участі приєднуються й військові - навіть поблизу лінії фронту.
Як та куди надіслати на перевірку:
- Паперовим листом: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);
- Або онлайн: фото/скан тексту (.jpg, .png, .pdf тощо) на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.
Нагадаємо, що минулого року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей із більш як 30 країн світу. Авторкою тексту була відома письменниця Оксана Забужко.
Раніше РБК-Україна розповідало цікаві факти про подію і які рекорди з Радіодиктанту були встановлені.
Також ми повідомляли, як львів'янка встановила національний рекорд з написання Радіодиктанту.