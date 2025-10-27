ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку

Київ, Понеділок 27 жовтня 2025 09:18
UA EN RU
Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку Фото: Радіодиктант щорічно об’єднує всіх навколо української мови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Початок об 11:00.

РБК-Україна розповідає, як можна долучитися, хто цього року читає текст та як надіслати свій варіант на перевірку.

Хто читатиме диктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови, - це щорічна подія, яка об’єднує всіх навколо української мови.

Авторкою тексту цьогоріч стала Євгенія Кузнєцова - письменниця, перекладачка, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі" та нонфікшну "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст називатиметься "Треба жити!".

Читатиме диктант Наталія Сумська - акторка театру і кіно, народна артистка України.

Де слухати:

  • Українське Радіо та Радіо Культура;
  • "Суспільне Культура" (телебачення);
  • YouTube-канал Українського Радіо, Facebook "Суспільного";
  • застосунки suspilne.radio та "Дія".

Де писати:

Писати можна вдома, на роботі, у кав’ярні чи книгарні тощо.

Щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, культурні установи, освітні центри та різні компанії - тож варто стежити за оновленнями у своєму місті.

Водночас кожен може організувати власний майданчик, запросивши друзів чи колег. Традиційно до участі приєднуються й військові - навіть поблизу лінії фронту.

Як та куди надіслати на перевірку:

  • Паперовим листом: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);
  • Або онлайн: фото/скан тексту (.jpg, .png, .pdf тощо) на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Нагадаємо, що минулого року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей із більш як 30 країн світу. Авторкою тексту була відома письменниця Оксана Забужко.

Раніше РБК-Україна розповідало цікаві факти про подію і які рекорди з Радіодиктанту були встановлені.

Також ми повідомляли, як львів'янка встановила національний рекорд з написання Радіодиктанту.

Читайте РБК-Україна в Google News
радіодиктант день української писемности
Новини
Мінуснули ще 800 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії РФ на 27 жовтня
Мінуснули ще 800 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії РФ на 27 жовтня
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію