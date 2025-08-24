ua en ru
Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності: скільки вона коштує

Неділя 24 серпня 2025 13:27
Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності: скільки вона коштує Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський виступив із промовою та вручив державні нагороди, обравши для цього особливий образ - чорну вишиванку.

Що відомо про вишиванку Зеленського та скільки вона коштує, розповідає РБК-Україна.

Образ президента

Зеленський вийшов на урочисту церемонію у вишиванці з колекції Vidsich від українського бренду Etnodim, створеній з натурального льону.

Орнамент виконано світлими бавовняними нитками у техніці гладі.

На сорочці вишито символи сили та мужності - хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України.

Володимир Зеленський (скріншот)

Модель має комір-стійку, оздоблені рукави та манжети, застібку на кнопку спереду і кокетку на спині.

Вартість такої вишиванки на сайті бренду складає 4 800 гривень.

Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності: скільки вона коштуєВишиванка з колекції Vidsich (скріншот)

Традиція президента

Ця вишиванка вже відома публіці. У 2024 році Зеленський обрав саме її для привітань у День вишиванки.

Тепер же він повторно одягнув її у важливий для країни день, підкресливши неперервність українських традицій та символічність національного одягу.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube Офіса Президента України, etnodim.ua.

