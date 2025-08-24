Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності: скільки вона коштує
У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський виступив із промовою та вручив державні нагороди, обравши для цього особливий образ - чорну вишиванку.
скільки вона коштує
Образ президента
Зеленський вийшов на урочисту церемонію у вишиванці з колекції Vidsich від українського бренду Etnodim, створеній з натурального льону.
Орнамент виконано світлими бавовняними нитками у техніці гладі.
На сорочці вишито символи сили та мужності - хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України.
Володимир Зеленський (скріншот)
Модель має комір-стійку, оздоблені рукави та манжети, застібку на кнопку спереду і кокетку на спині.
Вартість такої вишиванки на сайті бренду складає 4 800 гривень.
Вишиванка з колекції Vidsich (скріншот)
Традиція президента
Ця вишиванка вже відома публіці. У 2024 році Зеленський обрав саме її для привітань у День вишиванки.
Тепер же він повторно одягнув її у важливий для країни день, підкресливши неперервність українських традицій та символічність національного одягу.
