Зеленський вразив вишиванкою з особливим сенсом на День Незалежності: скільки вона коштує

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський виступив із промовою та вручив державні нагороди, обравши для цього особливий образ - чорну вишиванку.

Що відомо про вишиванку Зеленського та скільки вона коштує, розповідає РБК-Україна .

Образ президента

Зеленський вийшов на урочисту церемонію у вишиванці з колекції Vidsich від українського бренду Etnodim, створеній з натурального льону.

Орнамент виконано світлими бавовняними нитками у техніці гладі.

На сорочці вишито символи сили та мужності - хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України.

Володимир Зеленський (скріншот)

Модель має комір-стійку, оздоблені рукави та манжети, застібку на кнопку спереду і кокетку на спині.

Вартість такої вишиванки на сайті бренду складає 4 800 гривень.

Вишиванка з колекції Vidsich (скріншот)

Традиція президента

Ця вишиванка вже відома публіці. У 2024 році Зеленський обрав саме її для привітань у День вишиванки.

Тепер же він повторно одягнув її у важливий для країни день, підкресливши неперервність українських традицій та символічність національного одягу.