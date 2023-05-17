Зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування з Росією, - Данілов

Зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією. Для завершення війни агресор повинен покинути територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", - заявив Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Данілова, війну в Україні, можливо, вдасться завершити до початку зими, однак контрнаступів при цьому може бути кілька.

Тим часом як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, о ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.