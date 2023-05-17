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Зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування з Росією, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією. Для завершення війни агресор повинен покинути територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", - заявив Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Данілова, війну в Україні, можливо, вдасться завершити до початку зими, однак контрнаступів при цьому може бути кілька.

Тим часом як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, о ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

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РНБООлексій Данілов