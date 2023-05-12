Данілов: до зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька

Секретар РНБО Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені РФ території, а контрнаступів при цьому може бути кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Report .

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він, коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.

При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів.

"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - зазначив він.

Як повідомлялось, раніше аналогічну думку висловлював і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території, ЗСУ готуватимуться до наступної операції.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

Нагадаємо, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців.