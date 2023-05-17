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Оружие является самым лучшим методом дипломатического общения с Россией, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях с Россией. Для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает", - заявил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, справедливость будет только тогда, когда Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Данилова, войну в Украине, возможно, удастся завершить к началу зимы, однако контрнаступлений может быть несколько.

Между тем, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".

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СНБОАлексей Данилов