Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми почнемо ... (контрнаступ ЗСУ, - ред.) коли буде відповідний час, коли він буде повністю готовий ... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове та політичне керівництво прийме рішення", - сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що зараз сили оборони ретельно займаються підготовкою до контрнаступу, щоб він був беззастережно успішним.

"Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми маємо продемонструвати успіх у цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу та нашому ворогові", - додав Шмигаль.