Зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування з Росією, - Данілов
Зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією. Для завершення війни агресор повинен покинути територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", - заявив Данілов.
Як відзначив секретар РНБО, справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Данілова, війну в Україні, можливо, вдасться завершити до початку зими, однак контрнаступів при цьому може бути кілька.
Тим часом як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, о ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".
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