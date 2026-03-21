Зброя без черг: Україна та країни Перської затоки отримали особливі привілеї від Берліна

Відтепер Україна та шість держав Перської затоки зможуть отримувати німецьку зброю без виснажливого очікування на кожну окрему заявку.

Це рішення, ухвалене урядом Олафа Шольца, фактично прибирає головне «вузьке місце» німецького експорту — бюрократію. Раніше німецькі оборонні концерни, такі як Rheinmetall чи Diehl Defence, мали отримувати індивідуальний дозвіл на кожен гвинт у системі ППО, що місяцями гальмувало критичні поставки.

Що означає «загальна ліцензія»?

Новий тимчасовий механізм, що діятиме до 15 вересня 2026 року, запроваджує загальну ліцензію на експорт. Це означає:

Швидкість: Виробники зможуть укладати контракти та відвантажувати техніку майже миттєво.

Передбачуваність: Партнери Німеччини можуть планувати оборону, не побоюючись раптового вето на черговий транш запчастин.

Пріоритет ППО: Спрощення стосується насамперед засобів захисту неба та обладнання для морської безпеки.

Геополітичний альянс: Україна поруч із шейхами

До переліку держав, на які поширюється цей привілейований режим, увійшли:

Україна (як ключовий союзник у Європі). Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман.

Такий вибір країн не є випадковим. У Берліні пояснюють, що це дозволить швидше реагувати на спільні загрози — насамперед на атаки безпілотників та ракетний терор, з якими стикаються як українські міста, так і стратегічні об'єкти в регіоні Затоки.

Контроль за новими стандартами

Німеччина не відмовляється від нагляду, а робить його ефективнішим. Усі поставки й надалі суворо відповідатимуть законодавству ЄС, проте акцент зміщується з паперової тяганини на реальний результат — безпеку партнерів.

Очікується, що цей крок дозволить Україні значно швидше нарощувати кількість систем IRIS-T та супутнього обладнання, що є критично важливим в умовах постійних повітряних атак.