RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина

04:20 21.03.2026 Сб
2 мин
Германия решила радикально изменить правила игры на рынке вооружений
aimg Оксана Гапончук

Федеральное министерство экономики и защиты климата официально ввело механизм "зеленого коридора" для экспорта систем противовоздушной и морской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Отныне Украина и шесть государств Персидского залива смогут получать немецкое оружие без изнурительного ожидания на каждую отдельную заявку.

Это решение, принятое правительством Олафа Шольца, фактически убирает главное "узкое место" немецкогоэкспорта - бюрократию. Ранее немецкие оборонные концерны, такие как Rheinmetall или Diehl Defence, должны были получать индивидуальное разрешение на каждый винт в системе ПВО, что месяцами тормозило критические поставки.

Что означает "общая лицензия"?

Новый временный механизм, который будет действовать до 15 сентября 2026 года, вводит общую лицензию на экспорт. Это означает:

  • Скорость: Производители смогут заключать контракты и отгружать технику почти мгновенно.

  • Предсказуемость: Партнеры Германии могут планировать оборону, не опасаясь внезапного вето на очередной транш запчастей.

  • Приоритет ПВО: Упрощение касается прежде всего средств защиты неба и оборудования для морской безопасности.

Геополитический альянс: Украина рядом с шейхами

В перечень государств, на которые распространяется этот привилегированный режим, вошли:

  1. Украина (как ключевой союзник в Европе).

  2. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

Такой выбор стран не является случайным. В Берлине объясняют, что это позволит быстрее реагировать на общие угрозы - прежде всего на атаки беспилотников и ракетный террор, с которыми сталкиваются как украинские города, так и стратегические объекты в регионе Залива.

Контроль по новым стандартам

Германия не отказывается от надзора, а делает его более эффективным. Все поставки и в дальнейшем будут строго соответствовать законодательству ЕС, однако акцент смещается с бумажной волокиты на реальный результат - безопасность партнеров.

Ожидается, что этот шаг позволит Украине значительно быстрее наращивать количество систем IRIS-T и сопутствующего оборудования, что является критически важным в условиях постоянных воздушных атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
