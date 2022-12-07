Зброя агресора. Навіщо Росії іранські ракети та чи готова до них Україна

Ракетна угода

За даними німецького видання Zeit, російська сторона замовила сотні дронів-камікадзе, а також балістичних ракет. Зокрема, джерела в ООН підтверджують, що Іран має намір серйозно наростити поставки озброєнь, а Кремль з їх допомогою спробує компенсувати нестачу ракет для ударів по Україні.

"Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно замовлені", - зазначило джерело.

Про те, що Росія має дефіцит у ракетах, говорить і українська сторона. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, противник за деякими позиціями зайшов далеко за межі критичного резерву. А виробництво нових перебуває на мізерному рівні порівняно з тією кількістю, яка запускається по українських об'єктах.

Наприклад, на сьогодні "Ісканедрів" залишилося менше ніж 13%, "Калібрів" - близько 30% від довоєнного рівня. Що стосується С-300, то Москва має досить велику кількість, але у цих ракетах обмежена ефективна дальність.

Фото: іранські балістичні ракети можуть компенсувати дефіцит у Росії (ypa.ir)

Тому спроба отримати іранські балістичні ракети виглядає логічно. Однак, незважаючи на те, що чутки про поставки з Ірану ходять протягом останніх місяців, досі Росія їх не отримала.

"Це дуже делікатне питання, але станом зараз Іран так і не поставив жодної ракети для Російської Федерації", - заявив напередодні голова військової розвідки Кирило Буданов.

Які ракети може поставити Іран

Як пише The Washington Post, попередній договір між Росією та Іраном був підписаний ще у вересні. Він стосувався балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів відповідно.

За даними Reuters, ще одну угоду уклали у жовтні. Видання з посиланням на іранського дипломата зазначає, що йдеться про поставки балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar. Західні чиновники підтвердили цю інформацію.

Передбачалося, що ракети можуть бути відправлені двома-трьома партіями, але точні терміни доставки не повідомлялися. Іранський дипломат також відкинув звинувачення у порушенні резолюції Радбезу ООН, оскільки те, в якому військовому конфлікті застосовуватимуться ракети - "це не питання продавця", і взагалі офіційний Тегеран виступає нібито за дипломатичне рішення щодо Росії та України.

Fateh-110

Це мобільна балістична ракета малої дальності класу "земля-земля". У масовому виробництві з початку 2000-х років, при цьому Іран постійно працює над її удосконаленням. Зокрема, якщо ракети першого покоління били на 200 км, нові (четверте покоління) - на 400 км.

Fateh-110 важить 3 450 кг, її довжина - 8,86 м. Має нерухомий трикутний блок у хвостовій частині та чотири рухомих блоки в головній, які відповідають за зміну напрямку та наведення. Вважається, що ці ракети є потужними і точними на відносно коротких відстанях. А деякі моделі оснащуються електрооптичним наведенням, щоб оператори могли спрямовувати їх безпосередньо при наближенні до мети.

За своїми характеристиками іранські Fateh-110 мають значно більшу руйнівну силу порівняно з російськими "Іскандерами".

Характеристики:

Корисне навантаження (боєголовка) - 500 кг

Швидкість польоту - 3-4 Мах;

Дальність ураження - від 200 до 400 км.

Як і більшість балістичних ракет може нести ядерну боєголовку та зброю масового ураження.

Fateh-110 широко використовувалися у війні в Сирії, є повідомлення про поставки ліванській "Хезболлі". Також ракети цього типу застосовувалися 8 січня 2020 року в операції "Мученик Сулеймані", коли іранські військові завдали ударів по базах США в Іраку.

За даними ізраїльської розвідки, Іран виготовив сотні ракет третього покоління з дальністю до 300 км. Це робить Fateh-110 надзвичайно масовим серед оперативно-тактичних комплексів усіх видів.

Zolfaghar

Найновіша балістична ракета, представлена у 2016 році. За деякими даними, є варіацією Fateh-110 зі збільшеною дальністю ураження. Деякі моделі оснащуються електрооптичними системами наведення, що дозволяє наводити їх на ціль на фінальному відрізку польоту.

За заявами іранської сторони, ракети Zolfaghar мають точність близько 10 метрів та оснащуються кількома незалежними спусковими апаратами MIRV. Але це не підтверджені дані. Ракети цього типу можуть нести боєголовку вагою 500 кг, є варіанти з касетною бойовою частиною.

Характеристики:

Довжина - 10,3 м;

Дальність ураження - від 300 до 700 км.

Zolfaghar застосовувалися в бойових діях на території Сирії. Також відомо про атаку єменських хуситів цими балістичними ракетами на нафтові об'єкти Aramco у Рас-Таннурі (Саудівська Аравія) у березні 2021 року.

Чим ці ракети небезпечні для України

На відміну від крилатих ракет, якими Росія постійно атакує Україну, балістична летить балістичною траєкторією в одному напрямку. Вона піднімається на десятки кілометрів і на великій швидкості може вертикально вразити ціль. Оскільки Україна фактично немає протиракетної оборони, збити такі ракети практично неможливо.

"Проти балістичних ракет, на жаль, немає у нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - говорив нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Фото: балістичні ракети атакують фактично з космосу та їх складно збити (GettyImages)

Західні комплекси NASAMS, IRIS-T та Hawk, які вже надійшли на озброєння, призначені для протиповітряної оборони та ефективні проти крилатих ракет. Ситуацію могло б змінити отримання американських Patriot, але нещодавня дискусія щодо можливої передачі комплексів з Німеччини завершилася не на користь України.

Нагадаємо, після падіння ракети на території Польщі німецька сторона запропонувала посилити партнера по НАТО додатковими дивізіонами Patriot. Міноборони та особисто польський президент Анджей Дуда говорили, що їхнє розміщення на території України могло б запобігти подібним інцидентам і, до того ж, допомогти їй у відбитті російських атак.

"Після розмови з міністерством оборони Німеччини я з розчаруванням ухвалив рішення відмовитися від підтримки України", - прокоментував напередодні польський міністр Маріуш Блащак угоду з Берліном.

Детальніше про можливості систем Patriot читайте у матеріалі РБК-Україна .

Ще один варіант - знищувати балістичні ракети на старті чи на місці можливого зберігання в Росії або на окупованих територіях. Але для цього потрібне далекобійне озброєння. Причому, як нещодавно з'ясувалося, поставки боєприпасів ATACMS, які здатні вражати наземні цілі на відстані 300 км, не вирішать проблему, оскільки США спеціально обмежили можливості пускових установок HIMARS для України.

Як пише The Wall Street Journal, модифікацію було проведено таємно, і всі 20 систем можуть запускати ракети з супутниковим наведенням на відстань до 80 км. Нібито це було зроблено для того, щоб запобігти ударам по російській території та ще більшій ескалації конфлікту.

Однак західні партнери не говорять категоричного "ні", коли мова заходить про поставки Patriot і тих же ATACMS. Залишається сподіватися, що загроза застосування іранських балістичних ракет виведе переговори на новий рівень та сприятиме посиленню України.