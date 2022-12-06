Найбільше С-300. Резніков розповів, скільки ракет має РФ після останнього обстрілу

Російська армія використала крилаті та балістичні ракети проти України у великій кількості та давно зайшла за межі необхідного їм резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі національного телемарафону.

"Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них", - йдеться у заяві.

Резніков пояснив, що ракет "Іскандер" залишилось менш як 13%. Проте за правилами треба мати хоча б 25%. "Калібрів" росіяни мали 37%, проте після вчорашнього обстрілу залишилось близько 30%. Спроможність росіян виготовляти ракети протягом цього періоду різко впала по деяких типах ракетах, а по деяких взагалі відсутня.

"Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, в них дуже великий запас ракет С-300 - це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі "земля-земля", - додав міністр.

За його словами, в зоні ураження знаходяться прикордонні регіони, або ті, які межують з окупованими регіонами. Мова йде про Харківську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.