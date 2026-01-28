Збої в русі приміських рейсів: "Укрзалізниця" попередила про ситуацію по регіонах
У низці регіонів України зафіксовано збої в русі приміських поїздів. Пасажирам рекомендують враховувати зміни графіка і заздалегідь планувати поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
Затримки приміських поїздів у Харківській області
У Харківській області тривають перебої в русі приміських рейсів. Зі станції Беспалівка із запізненням прямує поїзд №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський, його затримка становить близько півтори години. Також із цієї станції вирушає поїзд №6527 Харків-Пасажирський - Дубове із запізненням на 1 годину 18 хвилин.
Додатково зафіксовано початкову затримку поїзда №6428 Ізюм - Шебелинка, яка сягає 2,5 години. Поїзд №6527 Харків-Пасажирський - Дубове зі станції Дубове також прямує із запізненням близько півтори години.
Ситуація з рухом поїздів в Одеській області
Нестабільна ситуація спостерігається і на території Одеської області. Тут затримки приміських поїздів коливаються від 30 хвилин до 4 годин.
Зокрема, зміни графіка стосуються поїздів №6259 Вапнярка - Одеса, №6256 та №6258 Одеса - Вапнярка, а також рейсу №6277 Подільськ - Одеса.
Пасажирам, які прибули до Одеси із запізненням, запропоновано тимчасове перебування в залах очікування. Для людей організовано гарячі напої, зокрема чай і каву.
Нагадуємо, що внаслідок удару російських безпілотників по пасажирському потягу в Харківській області загинули п'ятеро людей. За даними правоохоронних органів, за фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей. Встановлено, що для удару по цивільному потягу російська армія використовувала три ударні дрони, попередньо типу "Герань-2".
Зазначимо, що протягом 2025 року "Укрзалізниця" провела евакуацію близько 11 тисяч осіб із прифронтових територій, найбільша кількість вивезень припала на Донецьку область. За інформацією профільного відомства, пік евакуації було зафіксовано в серпні, коли з регіону вивезли 950 осіб.