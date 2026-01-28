Збої в русі приміських рейсів: "Укрзалізниця" попередила про ситуацію по регіонах

У низці регіонів України зафіксовано збої в русі приміських поїздів. Пасажирам рекомендують враховувати зміни графіка і заздалегідь планувати поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Затримки приміських поїздів у Харківській області

У Харківській області тривають перебої в русі приміських рейсів. Зі станції Беспалівка із запізненням прямує поїзд №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський, його затримка становить близько півтори години. Також із цієї станції вирушає поїзд №6527 Харків-Пасажирський - Дубове із запізненням на 1 годину 18 хвилин.

Додатково зафіксовано початкову затримку поїзда №6428 Ізюм - Шебелинка, яка сягає 2,5 години. Поїзд №6527 Харків-Пасажирський - Дубове зі станції Дубове також прямує із запізненням близько півтори години.

Ситуація з рухом поїздів в Одеській області

Нестабільна ситуація спостерігається і на території Одеської області. Тут затримки приміських поїздів коливаються від 30 хвилин до 4 годин.

Зокрема, зміни графіка стосуються поїздів №6259 Вапнярка - Одеса, №6256 та №6258 Одеса - Вапнярка, а також рейсу №6277 Подільськ - Одеса.

Пасажирам, які прибули до Одеси із запізненням, запропоновано тимчасове перебування в залах очікування. Для людей організовано гарячі напої, зокрема чай і каву.