Сбои в движении пригородных рейсов: "Укрзалізниця" предупредила о ситуации по регионам
В ряде регионов Украины зафиксированы сбои в движении пригородных поездов. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения графика и заранее планировать поездки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.
Задержки пригородных поездов в Харьковской области
В Харьковской области продолжаются перебои в движении пригородных рейсов. Со станции Беспаловка с опозданием следует поезд №6856 Лимановка – Харьков-Пассажирский, его задержка составляет около полутора часов. Также с этой станции отправляется поезд №6527 Харьков-Пассажирский – Дубово с опозданием на 1 час 18 минут.
Дополнительно зафиксирована начальная задержка поезда №6428 Изюм – Шебелинка, которая достигает 2,5 часа. Поезд №6527 Харьков-Пассажирский – Дубово со станции Дубовое также следует с опозданием около полутора часов.
Ситуация с движением поездов в Одесской области
Нестабильная ситуация наблюдается и на территории Одесской области. Здесь задержки пригородных поездов колеблются от 30 минут до 4 часов.
В частности, изменения графика касаются поездов №6259 Вапнярка – Одесса, №6256 и №6258 Одесса – Вапнярка, а также рейса №6277 Подольск – Одесса.
Пассажирам, которые прибыли в Одессу с опозданием, предложено временное пребывание в залах ожидания. Для людей организованы горячие напитки, в том числе чай и кофе.
Напоминаем, что в результате удара российских беспилотников по пассажирскому поезду в Харьковской области погибли пять человек. По данным правоохранительных органов, по факту атаки начато досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей. Установлено, что для удара по гражданскому поезду российская армия использовала три ударных дрона, предварительно типа "Герань-2".
Отметим, что в течение 2025 года "Укрзалізниця" провела эвакуацию около 11 тысяч человек с прифронтовых территорий, наибольшее количество вывозов пришлось на Донецкую область. По информации профильного ведомства, пик эвакуации был зафиксирован в августе, когда из региона вывезли 950 человек.