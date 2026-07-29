Без зборів та онлайн: українцям за кордоном спростили отримання важливого документа

Громадяни України за кордоном з 30 липня мають можливість отримання податкового коду за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Податковий код для українців за кордоном

МЗС та Державна податкова служба розширили доступ українців за кордоном до послуги з реєстрації особи у Держреєстрі фізичних осіб - платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП).

Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу. Це оформлення РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків.

Вона подавалася через:

електронний кабінет системи "е-Консул",

через посольство чи консульство України.

З завтрашнього дня можливість скористатися послугою доступна для всіх громадян України за кордоном, які мають дійсний документ, що посвідчує особу.

Як подати заяву

Заява про отримання послуги може подаватися:

громадянами України віком від 14 років: треба особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;

треба особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України; через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи.

Представниками можуть бути:

опікуни,

піклувальники,

прийомні батьки,

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу,

патронатні вихователі,

керівники відповідних інституційних закладів.

Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі "е-Консул", так і до посольства або консульства.

Чи потрібно платити

Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет здійснюється безкоштовно.

У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних (40 дол США / 37 євро).

Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС.

Що таке РНОКПП

РНОКПП є сполучною ланкою для державних реєстрів. Його наявність відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг навіть за кордоном.