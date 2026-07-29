Без зборів та онлайн: українцям за кордоном спростили отримання важливого документа
Громадяни України за кордоном з 30 липня мають можливість отримання податкового коду за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
Податковий код для українців за кордоном
МЗС та Державна податкова служба розширили доступ українців за кордоном до послуги з реєстрації особи у Держреєстрі фізичних осіб - платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП).
Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу. Це оформлення РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків.
Вона подавалася через:
- електронний кабінет системи "е-Консул",
- через посольство чи консульство України.
З завтрашнього дня можливість скористатися послугою доступна для всіх громадян України за кордоном, які мають дійсний документ, що посвідчує особу.
Як подати заяву
Заява про отримання послуги може подаватися:
- громадянами України віком від 14 років: треба особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;
- через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи.
Представниками можуть бути:
- опікуни,
- піклувальники,
- прийомні батьки,
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу,
- патронатні вихователі,
- керівники відповідних інституційних закладів.
Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі "е-Консул", так і до посольства або консульства.
Чи потрібно платити
Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет здійснюється безкоштовно.
У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних (40 дол США / 37 євро).
Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС.
Що таке РНОКПП
РНОКПП є сполучною ланкою для державних реєстрів. Його наявність відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг навіть за кордоном.
Нагадаємо, що у разі втрати, викрадення або пошкодження міжнародного посвідчення водія українці можуть оформити новий документ. Для цього не доведеться повторно складати іспити.
Близько 170 тисяч українців у Познані та регіоні зможуть отримувати консульські послуги без далеких поїздок. Нове консульство України розпочало роботу 23 липня.