У Польщі відкриють нове консульство України: де і коли воно запрацює

Тепер близько 170 тисяч українців у Познані та регіоні зможуть отримувати консульські послуги без далеких поїздок. Нове консульство України там розпочне роботу 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Чому нове консульство відкрили саме у Познані

23 липня Консульство України в Познані прийме перших відвідувачів. Рішення про відкриття установи ухвалили через зростання кількості українців у цьому регіоні та збільшення потреби в консульських послугах.

Міністр зазначив, що в Познані та області проживає близько 170 тисяч українців. Раніше багатьом із них для оформлення паспорта чи вирішення інших консульських питань доводилося їхати до інших міст через значні відстані.

"Рішення, де відкривати нове консульство, ми ухвалюємо відповідно до наявних потреб: там, де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба в консульських послугах", - заявив він.

Новий крок для посилення захисту прав

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що відкриття консульства в Познані є кроком для посилення захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Також у МЗС додали, що розвивають мережу дипломатичних установ відповідно до потреб українців, щоб консульські послуги ставали доступнішими та вимагали менше часу.

Де знайти контакти нового консульства

Інформацію про адресу нового консульства, контакти та порядок запису на прийом можна знайти на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.