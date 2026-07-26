Втратили міжнародне посвідчення водія: як отримати нове без іспитів

У разі втрати, викрадення або пошкодження міжнародного посвідчення водія українці можуть оформити новий документ. Для цього не доведеться повторно складати іспити.

РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, як відбувається ця процедура.

Головне: Оформлення замість відновлення: У разі втрати, викрадення чи пошкодження міжнародного посвідчення водія документ не відновлюють, а виготовляють новий у будь-якому сервісному центрі МВС без прив'язки до місця реєстрації.

У разі втрати, викрадення чи пошкодження міжнародного посвідчення водія документ не відновлюють, а виготовляють новий у будь-якому сервісному центрі МВС без прив'язки до місця реєстрації. Без повторних іспитів: Складати теоретичний або практичний іспит для отримання нового документа не потрібно.

Складати теоретичний або практичний іспит для отримання нового документа не потрібно. Необхідні документи: Для оформлення слід особисто подати заяву, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, оригінал національного посвідчення водія та матову фотокартку 3,5 × 4,5 см.

Для оформлення слід особисто подати заяву, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, оригінал національного посвідчення водія та матову фотокартку 3,5 × 4,5 см. Термін дії та особливості: Нове посвідчення видають на 3 роки (але не довше строку дії національних прав). Воно є чинним лише разом із українським посвідченням водія. У разі викрадення документа у МВС також рекомендують звернутися до поліції.

Що таке міжнародне посвідчення водія

Міжнародне посвідчення водія є додатковим документом, який видається на підставі національного посвідчення водія.

Воно необхідне для керування транспортними засобами в країнах, які приєдналися до Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року.

Як отримати документ

У разі втрати, викрадення чи пошкодження міжнародного посвідчення його не відновлюють, а оформлюють нове.

Послугу можна отримати в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Для оформлення нового міжнародного посвідчення необхідно особисто подати:

заяву (її заповнюють безпосередньо в сервісному центрі МВС);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство чи спеціальний статус;

закордонний паспорт;

оригінал національного посвідчення водія;

матову фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см.

Що ще варто знати

У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу на кілька важливих моментів.

Нове міжнародне посвідчення водія видають на три роки, але строк його дії не може перевищувати строк дії українського посвідчення водія, на підставі якого його оформлено.

Для отримання нового документа не потрібно складати теоретичний або практичний іспит.

Водночас міжнародне посвідчення є чинним лише разом із національним посвідченням водія, тому для його оформлення обов'язково потрібно надати оригінал українського документа.

Якщо міжнародне посвідчення водія викрали в Україні або за кордоном, у МВС рекомендують також повідомити про це уповноважені органи Національної поліції.