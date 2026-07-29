Без сборов и онлайн: украинцам за границей упростили получение важного документа
Граждане Украины за границей с 30 июля имеют возможность получения налогового кода по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Налоговый код для украинцев за границей
МИД и Государственная налоговая служба расширили доступ украинцев за границей к услуге по регистрации лица в Госреестре физических лиц - налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНОКПП).
Ранее в этом году была внедрена пилотная ветвь сервиса. Это оформление РНОКПП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей.
Она подавалась через:
- электронный кабинет системы "е-Консул",
- через посольство или консульство Украины.
С завтрашнего дня возможность воспользоваться услугой доступна для всех граждан Украины за границей, имеющих действительный документ, удостоверяющий личность.
Как подать заявление
Заявление о получении услуги может подаваться:
- гражданами Украины в возрасте от 14 лет: нужно лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;
- через представителя, действующего по нотариально удостоверенной доверенности или соответствующему документу, что подтверждает полномочия законного представителя лица.
Представителями могут быть:
- опекуны,
- попечители,
- приемные родители,
- родители-воспитатели детских домов семейного типа,
- патронатные воспитатели,
- руководители соответствующих институциональных заведений.
Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе "Консул", так и в посольство или консульство.
Нужно ли платить
Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет осуществляется бесплатно.
В случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных (40 долл США/37 евро).
Подробная информация по оформлению услуги и необходимым документам доступна на портале МИД.
Что такое РНОКПП
РНОКПП является связующим звеном для государственных реестров. Его наличие открывает доступ ко все большему количеству цифровых государственных услуг даже за границей.
Напомним, что в случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения украинцы могут оформить новый документ. Для этого не придется повторно сдавать экзамены.
Около 170 тысяч украинцев в Познани и регионе смогут получать консульские услуги без дальних поездок. Новое консульство Украины начало работу 23 июля.