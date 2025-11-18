ua en ru
Збій у Cloudflare. Чому не працюють мільйони сайтів і що відомо прямо зараз

Вівторок 18 листопада 2025 14:55
Збій у Cloudflare. Чому не працюють мільйони сайтів і що відомо прямо зараз Cloudflare зіткнулася з великим збоєм (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Одна з найбільших у світі мереж доставки контенту і захисту сайтів Cloudflare зіткнулася з масштабним глобальним збоєм. Користувачі по всьому світу повідомляють про недоступність сайтів та онлайн-сервісів.

РБК-Україна розповідає, що відомо про збій на даний момент, з посиланням на офіційний сайт Cloudflare.

Що не працює і кого зачепило

Згідно з повідомленнями користувачів і даними профільних ЗМІ, перебої торкнулися широкого кола сервісів. Неполадки фіксують популярні платформи, включно з X (колишній Twitter), низка новинних і розважальних сайтів, а також сервіси, що працюють через API.

Унаслідок збою в Cloudflare постраждали такі сервіси та сайти, як Pokerogue, ChatGPT, X (Twitter), Spotify, TikTok, WhatsApp, Pinterest та інші.

На Downdetector кількість скарг зросла буквально через кілька хвилин після того, як Cloudflare підтвердила інцидент. Reuters зазначає, що в той самий період збій спостерігався і в X - сервіс став недоступним для тисяч користувачів у США, хоча прямого зв'язку з проблемами Cloudflare поки не встановлено.

Технологічні видання повідомляють, що збій торкнувся веб-сторінок, API-запитів і деяких онлайн-ігор, які використовують Cloudflare для DNS, маршрутизації та захисту від DDoS-атак. Безліч сайтів почали видавати сторінки "site not available" і різні помилки.

Інструменти моніторингу Cloudflare також фіксують аномалії трафіку і регіональні збої, через що доступність сайтів може різнитися залежно від регіону і використовуваної точки присутності (PoP).

Збій у Cloudflare. Чому не працюють мільйони сайтів і що відомо прямо заразСкріншот

Як проблеми Cloudflare впливають на роботу інтернету

Cloudflare знаходиться між користувачами і мільйонами сайтів - компанія забезпечує DNS-дозвіл, доставку контенту, кешування, шифрування, захист від атак і фільтрацію трафіку.

Тому збій в одному сервісі або регіоні може викликати помилки на безлічі сайтів, навіть не пов'язаних між собою безпосередньо. Експерти зазначають, що високе зосередження інфраструктури в руках кількох великих постачальників створює системні ризики для всієї мережі.

Що кажуть у Cloudflare

Компанія підтверджує, що інженери розслідують причини інциденту і працюють над зниженням впливу. Оновлення публікуються в реальному часі на статус-сторінці Cloudflare і в аналітичних інструментах компанії. Користувачам і клієнтам рекомендовано стежити за офіційними оновленнями.

Якщо сайт видає помилку Cloudflare (500/502/522 та ін.), проблема, найімовірніше, на боці мережі CDN, і перезавантаження сторінки рідко дає результат - потрібно дочекатися повного усунення збою.

Раніше ми розповідали про глобальний збій Starlink і про те, як це позначилося на якості інтернету в Україні.

Також ми розбирали нещодавній збій ChatGPT, через який штучний інтелект тимчасово перестав працювати по всьому світу.

Крім того, у нас є докладна інструкція про те, що робити, якщо перестали працювати ChatGPT або Gemini, і як швидко відновити їхню роботу.

Інтернет Кібератака
