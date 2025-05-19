У роботі ChatGPT стався масштабний збій: що відомо

Користувачі з різних країн повідомили про масові збої в роботі сервісу ChatGPT від OpenAI. Повідомлення почали масово надходити 19 травня приблизно о 15:30 за київським часом і досягли піку протягом години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector .

Користувачі стикаються з труднощами під час спроби отримати доступ до чат-бота, завантажити історію листування або отримати відповіді. Збій торкнувся як безкоштовної, так і платної версії ChatGPT.

За даними Downdetector, який збирає звіти в реальному часі, зафіксовано різке зростання скарг із Північної Америки, Європи та деяких регіонів Азії.

Наразі причина збою не розкривається, як і передбачуваний час відновлення роботи сервісу.

Користувачам рекомендується стежити за оновленнями на порталі статусу OpenAI або на офіційних сторінках компанії в соціальних мережах.

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Що таке ChatGPT

ChatGPT - це чат-бот на базі генеративного штучного інтелекту, розроблений компанією OpenAI. Уперше він був представлений наприкінці 2022 року і стрімко завоював популярність у всьому світі.

Інструмент здатний обробляти складні запити з найрізноманітніших сфер знань і видавати зрозумілі та лаконічні відповіді.