Збивають крилаті ракети. Війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем
Російські війська оголосили початок льотно-тактичних навчань винищувальної авіації над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Повідомляється, що в ході навчань пілоти на Су-27 Балтійського флоту відпрацьовують стрільбу по крилатих ракетах і літаках умовного супротивника.
У Міноборони РФ метою навчань назвали перевірку готовності до "виконання бойових та спеціальних завдань із призначення", а також відпрацювання "нових тактичних прийомів та способів дій з повним використанням бойових можливостей авіаційної техніки".
Навчання окупантів у Росії та Білорусі
Війська РФ в останні роки не проводять масштабних військових навчань через дефіцит військової техніки та живої сили, які більшою мірою задіяні для агресії проти України.
Але на початку червня російські військові все ж провели навчання у Калінінградській області РФ. У них взяли участь до 40 кораблів, до 25 літаків та вертольотів та близько 3,5 тисяч військовослужбовців.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ проводить регулярні навчання на території Білорусі. Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.