ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збивають крилаті ракети. Війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 08:02
Збивають крилаті ракети. Війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем Фото: війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська оголосили початок льотно-тактичних навчань винищувальної авіації над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Повідомляється, що в ході навчань пілоти на Су-27 Балтійського флоту відпрацьовують стрільбу по крилатих ракетах і літаках умовного супротивника.

У Міноборони РФ метою навчань назвали перевірку готовності до "виконання бойових та спеціальних завдань із призначення", а також відпрацювання "нових тактичних прийомів та способів дій з повним використанням бойових можливостей авіаційної техніки".

Навчання окупантів у Росії та Білорусі

Війська РФ в останні роки не проводять масштабних військових навчань через дефіцит військової техніки та живої сили, які більшою мірою задіяні для агресії проти України.

Але на початку червня російські військові все ж провели навчання у Калінінградській області РФ. У них взяли участь до 40 кораблів, до 25 літаків та вертольотів та близько 3,5 тисяч військовослужбовців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ проводить регулярні навчання на території Білорусі. Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Су-24
NEWS
ЗСУ ведуть успішні наступальної операції на трьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ ведуть успішні наступальної операції на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту
Данило Крамаренко, Юлія Акимова Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту