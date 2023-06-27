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Сбивают крылатые ракеты. Войска РФ начали учения авиации над Балтийским морем

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Вторник 27 июня 2023 08:02
Сбивают крылатые ракеты. Войска РФ начали учения авиации над Балтийским морем Фото: войска РФ начали учения авиации над Балтийским морем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска объявили о начале летно-тактических учений истребительной авиации над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что в ходе учений пилоты на Су-27 Балтийского флота отрабатывают стрельбы по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

В Минобороны РФ целью учений назвали проверку готовности к "выполнению боевых и специальных задач по предназначению", а также отработку "новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники".

Учения оккупантов в РФ и Беларуси

Войска РФ в последние годы не проводят масштабных военных учений из-за дефицита военной техники и живой силы, которые в большей степени задействована для агрессии против Украины.

Но в начале июня российские военные провели учения в Калининградской области РФ. В них приняли участие до 40 кораблей, до 25 самолетов и вертолетов и около 3,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину, армия РФ проводит регулярные учения на территории Беларуси. Кроме того, недавно Россия возобновила перекидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. РФ также перебросила под Минск 10 истребителей.

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