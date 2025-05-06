Збиваємо "Шахеди" дронами: Зеленський розкрив деталі новітньої зброї України

Україна наразі захищає своє небо від російських "Шахедів" однією з найбільш передових технологій сучасної війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За його словами, сьогодні було проведено Ставку верховного головнокомандувача, на якій було обговорено фінансове забезпечення армії. На Ставці доповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів", - розповів президент.

Також на Ставці обговорили захист українського неба від російських обстрілів.

"Важлива тема, яка була сьогодні на Ставці - захист українського неба, а саме – збиття "Шахедів", зокрема, за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів", - розповів Зеленський.

Він доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.

"Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - підкреслив він.