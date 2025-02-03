В Україні вже є лазерні технології, які вражають на певній висоті об'єкти, - Сухаревський

Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати певні цілі на певній висоті.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо свобода".

За його словами, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань відомства.

"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - розповів Сухаревський.

Сили безпілотних систем ЗСУ

У 2024 році президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. Літом було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський. Що відомо про командувача читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно Сухаревський розповів, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.