Сбиваем "Шахеды" дронами: Зеленский раскрыл детали новейшего оружия Украины

Украина сейчас защищает свое небо от российских "Шахедов" одной из самых передовых технологий современной войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, сегодня была проведена Ставка верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось финансовое обеспечение армии. На Ставке докладывал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов", - рассказал президент.

Также на Ставке обсудили защиту украинского неба от российских обстрелов.

"Важная тема, которая была сегодня на Ставке - защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в частности, с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов", - рассказал Зеленский.

Он поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков.

"Мы будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", - подчеркнул он.