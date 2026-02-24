Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну зброю проти "Шахедів"

Головний виклик для неба

За словами Ігната, саме ворожі безпілотники залишаються основним викликом для української ППО. Ідеться не лише про ударні "Шахеди", а й про дешевші аналоги, такі як "Гербери" та "Італмаси", які Росія запускає сотнями для виснаження системи захисту України.

"Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів - ред.) дійсно масштабується. Кожен третій дрон противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре", - наголосив представник Повітряних сил.

Комплексний захист

Незважаючи на успіхи у використанні дронів-перехоплювачів, захист неба залишається багаторівневим. Пріоритетом для ЗСУ є створення ешелонованої системи ППО, що поєднує різні методи боротьби:

мобільні вогневі групи та засоби малої ППО;

пілотована авіація;

зенітні керовані ракети, особливо низької вартості.

"Ешелонована ППО, масштабування перехоплювачів, вдосконалення авіаційної компоненти - це основний пріоритет сьогодні в захисті нашого неба", - підсумував Ігнат.