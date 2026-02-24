Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну зброю проти "Шахедів"

В Україні стрімко масштабується застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Поки що цією зброєю вдається знешкоджувати кожен третій ударний безпілотник РФ.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Ігната, саме ворожі безпілотники залишаються основним викликом для української ППО. Ідеться не лише про ударні "Шахеди", а й про дешевші аналоги, такі як "Гербери" та "Італмаси", які Росія запускає сотнями для виснаження системи захисту України.
"Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів - ред.) дійсно масштабується. Кожен третій дрон противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре", - наголосив представник Повітряних сил.
Незважаючи на успіхи у використанні дронів-перехоплювачів, захист неба залишається багаторівневим. Пріоритетом для ЗСУ є створення ешелонованої системи ППО, що поєднує різні методи боротьби:
"Ешелонована ППО, масштабування перехоплювачів, вдосконалення авіаційної компоненти - це основний пріоритет сьогодні в захисті нашого неба", - підсумував Ігнат.
Нагадаємо, у грудні минулого року тоді ще міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв про те, що українські військові щодня отримують близько 950 дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими ударними БПЛА.
Поставки здійснює Агентство оборонних закупівель Міноборони України. Відомство уклало контракти з понад 10 виробниками, а закупівля протишахедних дронів була визначена ключовим пріоритетом на 2026 рік.