Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное оружие против "Шахедов"

Главный вызов для неба

По словам Игната, именно вражеские беспилотники остаются основным вызовом для украинского ПВО. Речь идет не только об ударных "Шахедах", но и о более дешевых аналогах, таких как "Герберы" и "Италмасы", которые Россия запускает сотнями для истощения системы защиты Украины.

"Сегодня направление (дронов-перехватчиков - ред.) действительно масштабируется. Каждый третий дрон противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Комплексная защита

Несмотря на успехи в использовании дронов-перехватчиков, защита неба остается многоуровневой. Приоритетом для ВСУ является создание эшелонированной системы ПВО, сочетающей разные методы борьбы:

мобильные огневые группы и средства малого ПВО;

пилотированная авиация;

зенитные управляемые ракеты, особенно низкой стоимости.

"Эшелонированное ПВО, масштабирование перехватчиков, совершенствование авиационной компоненты - это основной приоритет сегодня в защите нашего неба", - подытожил Игнат.