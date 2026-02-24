ua en ru
Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное оружие против "Шахедов"

Вторник 24 февраля 2026 22:18
Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное оружие против "Шахедов" Иллюстративное фото: Украина уничтожает российские "Шахеды" дронами-перехватчиками (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине стремительно масштабируется применение дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками. Пока этим оружием удается обезвреживать каждый третий ударный беспилотник РФ.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Опыт ВСУ меняет НАТО: Европа инвестирует миллиарды в дроны вместо дорогих ракет, - Reuters

Главный вызов для неба

По словам Игната, именно вражеские беспилотники остаются основным вызовом для украинского ПВО. Речь идет не только об ударных "Шахедах", но и о более дешевых аналогах, таких как "Герберы" и "Италмасы", которые Россия запускает сотнями для истощения системы защиты Украины.

"Сегодня направление (дронов-перехватчиков - ред.) действительно масштабируется. Каждый третий дрон противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Комплексная защита

Несмотря на успехи в использовании дронов-перехватчиков, защита неба остается многоуровневой. Приоритетом для ВСУ является создание эшелонированной системы ПВО, сочетающей разные методы борьбы:

  • мобильные огневые группы и средства малого ПВО;
  • пилотированная авиация;
  • зенитные управляемые ракеты, особенно низкой стоимости.

"Эшелонированное ПВО, масштабирование перехватчиков, совершенствование авиационной компоненты - это основной приоритет сегодня в защите нашего неба", - подытожил Игнат.

Дроны-перехватчики для ВСУ

Напомним, в декабре прошлого года тогда еще министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что украинские военные ежедневно получают около 950 дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими ударными БПЛА.

Поставки осуществляет Агентство оборонных закупок Минобороны Украины. Ведомство заключило контракты более чем с 10 производителями, а закупка противошахедных дронов была определена ключевым приоритетом на 2026 год.

