Збитки від атак Ірану по суднах відшкодовуватимуться з іранських активів, - Трамп

За словами американського лідера, компенсація від ударів відбуватиметься за рахунок активів Ірану, заморожених у США.

"Збитки, завдані судам, вантажам або будь-чому, пов'язаному з ними, будуть оплачуватись іранськими коштами, що знаходяться в розпорядженні та під контролем Сполучених Штатів. Збитки можуть бути дуже суттєвими, але, проте, це справедливе і рівноправне рішення", - написав глава Білого дому.

До речі, зазначимо, що цієї ночі США розпочали чергову серію ударів по Ірану. Таким чином, атаки відбуваються вже 13-ту ніч поспіль.