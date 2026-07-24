Ущерб от атак Ирана по суднам будет возмещаться из иранских активов, - Трамп

По словам американского лидера, компенсация от ударов будет происходить за счет активов Ирана, которые заморожены в США.

"Ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов. Ущерб может быть весьма существенным, но, тем не менее, это справедливое и равноправное решение", - написал глава Белого дома.

К слову, отметим, что этой ночью США начали очередную серию ударов по Ирану. Таким образом, атаки совершаются уже 13-ю ночь подряд.