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Збитки від атак Ірану по суднах відшкодовуватимуться з іранських активів, - Трамп

03:45 24.07.2026 Пт
2 хв
Що сказав Трамп про компенсації збитків через атаки суднами?
aimg Едуард Ткач
Збитки від атак Ірану по суднах відшкодовуватимуться з іранських активів, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп зробив офіційну заяву про те, як відшкодовуватиметься збиток, завданий торговим судам внаслідок ударів Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

За словами американського лідера, компенсація від ударів відбуватиметься за рахунок активів Ірану, заморожених у США.

"Збитки, завдані судам, вантажам або будь-чому, пов'язаному з ними, будуть оплачуватись іранськими коштами, що знаходяться в розпорядженні та під контролем Сполучених Штатів. Збитки можуть бути дуже суттєвими, але, проте, це справедливе і рівноправне рішення", - написав глава Білого дому.

До речі, зазначимо, що цієї ночі США розпочали чергову серію ударів по Ірану. Таким чином, атаки відбуваються вже 13-ту ніч поспіль.

Війна між США та Іраном

Нагадаємо, що у липні бойові дії між США та Іраном відновилися. Це сталося після того, як Тегеран атакував судна в Ормузькій протоці, а Вашингтон завдав ударів у відповідь по іранській території.

Також ми писали, що вчора президент СШАДональд Трамп заявив, що розглядає можливість поновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційна операція може виявитися значно масштабнішою, ніж та, що була навесні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, союзники США на Близькому Сході дедалі більше дратуються посиленням воєнних дій між США та Іраном. Вони вважають, що Трамп повинен піти ва-банк, зробивши введення наземних військ.

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