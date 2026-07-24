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Ущерб от атак Ирана по суднам будет возмещаться из иранских активов, - Трамп

03:45 24.07.2026 Пт
2 мин
Что сказал Трамп о компенсациях ущерба из-за атак по суднам?
aimg Эдуард Ткач
Ущерб от атак Ирана по суднам будет возмещаться из иранских активов, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление о том, как будет возмещаться ущерб, нанесенный торговым судам в результате ударов Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

По словам американского лидера, компенсация от ударов будет происходить за счет активов Ирана, которые заморожены в США.

"Ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов. Ущерб может быть весьма существенным, но, тем не менее, это справедливое и равноправное решение", - написал глава Белого дома.

К слову, отметим, что этой ночью США начали очередную серию ударов по Ирану. Таким образом, атаки совершаются уже 13-ю ночь подряд.

Война между США и Ираном

Напомним, что в июле боевые действия между США и Ираном возобновились. Это произошло после того, как Тегеран атаковал судна в Ормузском проливе, а Вашингтон нанес ответные удары по иранской территории.

Также мы писали, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По его словам, потенциальная операция может оказаться куда масштабнее, чем та, которая была весной.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Bloomberg, союзники США на Ближнем Востоке все больше раздражаются усилением военных действий между США и Ираном. Они считают, что Трамп должен пойти ва-банк, совершив ввод наземных войск.

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