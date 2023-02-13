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Збитий над США невідомий об'єкт представляв загрозу через потенційні можливості спостереження, - Пентагон

Фото: У Пентагоні заявили, що збитий об'єкт представляв загрозу через потенційні розвідувальні можливості (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

За наказом президента Сполучених Штатів Джо Байдена 12 лютого американський винищувач F-16 збив невідомий об'єкт над озером Гурон, випустивши ракету AIM9x.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

"Його (об'єкта - ред.) траєкторія та висота викликали занепокоєння, зокрема те, що він може становити небезпеку для цивільної авіації. Місце, вибране для цього збиття, дало нам можливість уникнути зіткнення з людьми на землі, підвищивши шанси на пошук уламків", - зазначили у Міноборони США.

У відомстві вказали, що Командування аерокосмічної оборони Північної Америки виявило об'єкт і продовжило його візуальне та радіолокаційне відстеження.

"Ми не оцінювали це як військову загрозу, але оцінювали як загрозу безпеці польоту та загрозу через його потенційні можливості спостереження. Тепер ми працюватимемо над відновленням об’єкта, щоб дізнатися більше", - додали у Пентагоні.

Нагадаємо, 10 лютого військовослужбовці Сполучених Штатів збили невідомий об'єкт над Аляскою.

До слова, на початку лютого американці виявили китайську повітряну кулю, яка могла займатися збором інформації. Її збили біля узбережжя Кароліни за допомогою винищувача.

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