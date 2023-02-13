Сбитый над США неизвестный объект представлял угрозу из-за потенциальных возможностей наблюдения, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

"Его (объекта - ред.) траектория и высота вызвали беспокойство, в частности то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле, повысив шансы на поиск обломков", - отметили в Минобороны США.

В ведомстве указали, что Командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило объект и продолжило его визуальное и радиолокационное отслеживание.

"Мы не оценивали это как военную угрозу, но оценивали как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения. Теперь мы будем работать над восстановлением объекта, чтобы узнать больше", - добавили в Пентагоне.