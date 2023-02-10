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США сьогодні збили невідомий об'єкт над Аляскою, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 10 лютого 2023 22:04
США сьогодні збили невідомий об'єкт над Аляскою, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили сьогодні, 10 лютого, невідомий об'єкт над Аляскою. Невідомо, чи це була повітряна куля.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, повітряний об'єкт був збитий, оскільки він рухався на висоті, яка робила його потенційною загрозою для цивільних літаків.

Кірбі додав, що Байден наказав збити об'єкт "від надміру обережності".

Він також уточнив, що немає жодної ознаки військової загрози для людей на землі від цього об'єкта. При цьому офіційні особи США поки що не можуть підтвердити, чи було на збитому об'єкті якесь обладнання для спостереження.

Також американські чиновники у коментарі виданню зазначають, що невідомо, чи належав об'єкт ворожій державі, чи це була комерційна чи дослідницька операція, яка збилась зі шляху.

Нагадаємо, на початку лютого американці виявили над північними штатами країни китайську повітряну кулю, яка могла займатися збором інформації.

Пізніше його збили біля узбережжя Кароліни за допомогою винищувача.

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