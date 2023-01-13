Збитий літак і 740 ліквідованих окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3098 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6167 (+8) од,

артилерійських систем - 2086 (+4) од,

РСЗВ - 437 (+0) од,

засоби ППО - 218 (+0) од,

літаків - 286 (+1) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 7 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7) од,

спеціальна техніка - 184 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.

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