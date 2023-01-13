Збитий літак і 740 ліквідованих окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також було "приземлено" черговий літак противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою.
Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.
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