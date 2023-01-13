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Збитий літак і 740 ліквідованих окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: втрати російських військ складають вже близько 114 130 убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також було "приземлено" черговий літак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3098 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6167 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2086 (+4) од,
  • РСЗВ - 437 (+0) од,
  • засоби ППО - 218 (+0) од,
  • літаків - 286 (+1) од,
  • гелікоптерів - 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 7 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 184 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.

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