Сбитый самолет и 740 ликвидированных оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Также был "приземлен" очередной самолет противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, недавно украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой.
Добавим, как сообщили в Офисе президента, потери россиян под Бахмутом и Соледаром, где ведутся самые ожесточенные бои, могут достигать 20 тысяч.
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