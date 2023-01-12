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Українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою (відео)

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Мар'їнка, Четвер 12 січня 2023 23:49
Українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою (відео) Фото: Українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Українські морські піхотинці знищили окупантів під Мар'їнкою на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС України.

У підписі до опублікованого відео йдеться, що двоє окупантів намагалися втекти від українських снарядів у будівлі.

"Біля Мар'їнки Донецької області двоє росіян намагалися сховатися від українських снарядів в одній із будівель. Але далеко від морських піхотинців не втечеш", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 12 січня, ЗСУ ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 113 390 військових.

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