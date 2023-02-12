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Збитий над Канадою "невідомий об'єкт" міг бути кулею-розвідником РФ чи Китаю, - ЗМІ

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Канада, Неділя 12 лютого 2023 21:42
Збитий над Канадою "невідомий об'єкт" міг бути кулею-розвідником РФ чи Китаю, - ЗМІ Фото: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 лютого, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська команда працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта, збитого над Юконом у суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

За даними видання, ймовірно, повітряна куля, що була збита вчора над Канадою, була запущена для спостереження, й має китайське чи російське походження.

"Про це ще багато чого потрібно знати... Ось чому аналіз цього об’єкта буде дуже важливим", - заявив Трюдо.

Об’єкт був збитий американським винищувачем після того, як літаки США та Канади піднялися на його перехоплення за наказом пана Трюдо та президента Джо Байдена.

"Безпека канадців є нашим пріоритетом номер один, і тому я прийняв рішення збити цей об’єкт... Це була загроза для цивільної авіації та потенційна загроза для канадців", - наголосив прем'єр

Нагадаємо, у повітряному просторі Канади 11 лютого зафіксували невідомий аеростат.

Нещодавно, біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

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