Збитий над Канадою "невідомий об'єкт" міг бути кулею-розвідником РФ чи Китаю, - ЗМІ

Сьогодні, 12 лютого, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська команда працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта, збитого над Юконом у суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail .

За даними видання, ймовірно, повітряна куля, що була збита вчора над Канадою, була запущена для спостереження, й має китайське чи російське походження.

"Про це ще багато чого потрібно знати... Ось чому аналіз цього об’єкта буде дуже важливим", - заявив Трюдо.

Об’єкт був збитий американським винищувачем після того, як літаки США та Канади піднялися на його перехоплення за наказом пана Трюдо та президента Джо Байдена.

"Безпека канадців є нашим пріоритетом номер один, і тому я прийняв рішення збити цей об’єкт... Це була загроза для цивільної авіації та потенційна загроза для канадців", - наголосив прем'єр