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Сбитый над Канадой "неизвестный объект" мог быть шаром-разведчиком РФ или Китая, - СМИ

Новина українською →
Канада, Воскресенье 12 февраля 2023 21:42
Сбитый над Канадой "неизвестный объект" мог быть шаром-разведчиком РФ или Китая, - СМИ Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская команда работает над поиском и анализом еще неопознанного объекта, сбитого над Юконом в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

По данным издания, вероятно, воздушный шар, сбитый вчера над Канадой, был запущен для наблюдения и имеет китайское или российское происхождение.

"Об этом еще многое нужно знать... Вот почему анализ этого объекта будет очень важным", - заявил Трюдо.

Объект был сбит американским истребителем после того, как самолеты США и Канады поднялись на его перехват по приказу г-на Трюдо и президента Джо Байдена.

"Безопасность канадцев является нашим приоритетом номер один, и поэтому я принял решение сбить этот объект... Это была угроза гражданской авиации и потенциальная угроза канадцам", - подчеркнул премьер.

Напомним, в воздушном пространстве Канады был 11 февраля зафиксирован неизвестный аэростат.

Недавно, у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, считавшийся разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

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