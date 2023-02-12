Сбитый над Канадой "неизвестный объект" мог быть шаром-разведчиком РФ или Китая, - СМИ

Сегодня, 12 февраля, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская команда работает над поиском и анализом еще неопознанного объекта, сбитого над Юконом в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail .

По данным издания, вероятно, воздушный шар, сбитый вчера над Канадой, был запущен для наблюдения и имеет китайское или российское происхождение.

"Об этом еще многое нужно знать... Вот почему анализ этого объекта будет очень важным", - заявил Трюдо.

Объект был сбит американским истребителем после того, как самолеты США и Канады поднялись на его перехват по приказу г-на Трюдо и президента Джо Байдена.

"Безопасность канадцев является нашим приоритетом номер один, и поэтому я принял решение сбить этот объект... Это была угроза гражданской авиации и потенциальная угроза канадцам", - подчеркнул премьер.