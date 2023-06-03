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У збитих "Шахедах" виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В збитих іранських дронах-камікадзе Shahed виявили деталі із країн, які є союзниками України. Можливо, запчастини були закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Ми їх ("Шахеди", - ред.) розібрали й, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії", - сказав він.

За словами Данілова, це вже не перший зафіксований випадок, однак з цим питанням вже розбираються. Секретар РНБО припустив, що запчастини могли бути закуплені ще до повномасштабного вторгнення, оскільки багато БпЛА було вироблено у період з 2019 по 2021 рік.

"Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - зауважив Данілов.

Допомога Ірану Росії у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Іран протягом тривалого часу заперечував поставку безпілотників Shahed країні-окупанту. Пізніше Тегеран визнав свою причетність, однак заявив, що нібито надав невелику кількість безпілотників "до початку конфлікту". Ворог, зі свого боку, активно використовує "Шахеди" для атаки на наші міста й інфраструктуру.

Тим часом Верховна рада нещодавно схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

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