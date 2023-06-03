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В сбитых "Шахедах" обнаружили запчасти из стран-союзников Украины, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В сбитых иранских дронах-камикадзе Shahed обнаружили детали из стран, которые являются союзниками Украины. Возможно, запчасти были закуплены еще до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Мы их ("Шахеды", - ред.) разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", - сказал он.

По словам Данилова, это уже не первый зафиксированный случай, однако с этим вопросом уже разбираются. Секретарь СНБО предположил, что запчасти могли быть закуплены еще до полномасштабного вторжения, поскольку многие БпЛА были произведены в период с 2019 по 2021 год.

"Но это, тем не менее, не снимает определенных процессов, которые и сейчас находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - отметил Данилов.

Помощь Ирана России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Иран долгое время отрицал поставку беспилотников Shahed стране-оккупанту. Позже Тегеран признал свою причастность, однако заявил, что якобы предоставил небольшое количество беспилотников "до начала конфликта". Враг, со своей стороны, активно использует "Шахеды" для атаки на наши города и инфраструктуру.

Тем временем, Верховная рада недавно одобрила введение санкций против Ирана на 50 лет.

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