Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня

Розклад матчів 17 червня

Цього разу матчі в межах турніру континентальної першості приймуть Мюнхен, Франкфурт та Дюссельдорф.

Вже о 16:00 розпочнеться перший, особливий для українців матч команди "синьо-жовтих". Наша національна збірна зустрінеться з румунами на "Альянц-Арені".









Наступний матч відбудеться о 19:00, де на "Дойче Банк Парку" зустрінуться команди Бельгії та Словаччини з цієї ж групи Е.









Заключним матчем 17 червня буде зустріч австрійців та французів - представників квартету D - на "Меркур Шпіль-Арені". Він розпочнеться о 22:00.









Де дивитися матчі 17 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру збірної України проти румунів.