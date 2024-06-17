Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня

Євро-2024 у самому розпалі! Після насичених вихідних на нас чекає ряд надцікавих матчів, до того ж і за участі збірної України. 17 червня ми зможемо спостерігати за матчами команд з квартетів Е та D.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Цього разу матчі в межах турніру континентальної першості приймуть Мюнхен, Франкфурт та Дюссельдорф.
Вже о 16:00 розпочнеться перший, особливий для українців матч команди "синьо-жовтих". Наша національна збірна зустрінеться з румунами на "Альянц-Арені".
Наступний матч відбудеться о 19:00, де на "Дойче Банк Парку" зустрінуться команди Бельгії та Словаччини з цієї ж групи Е.
Заключним матчем 17 червня буде зустріч австрійців та французів - представників квартету D - на "Меркур Шпіль-Арені". Він розпочнеться о 22:00.
Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".
У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру збірної України проти румунів.
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